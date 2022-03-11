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В колонии в Бурятии осуждённым не выплачивали сверхурочные

В колонии в Бурятии осуждённым не выплачивали сверхурочные
Общество,  Фото:Pixabay
Осуждённым не платили за работу в выходные и праздничные дни

К уполномоченному по правам человека в Бурятии обратился осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2, по вопросу возмещения денежных выплат за неиспользованный отпуск и сверхурочную работу.

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установила, что в 2021 году заявитель трудился поваром столовой для осужденных, затем был переведен на должность уборщика там же, спустя время он уволился с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск в два дня.

Через некоторое время осужденный вновь трудоустроился – уже на должность санитара в медицинской части и через пару месяцев также уволился с компенсацией за неиспользованный отпуск.

Таким образом, доводы о не предоставлении ему отпуска за 2021 год за время работы в столовой не нашли своего подтверждения.

Однако в ходе проверки прокуратура выявила нарушения трудовых прав других осужденных, работающих в столовой исправительного учреждения.

Так, осужденным не начислялись и не выплачивались - сверхурочные за работу выходные и праздничные дни.

По данному факту специализированным прокурором начальнику исправительной колонии №2 внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченному по правам человека в Бурятии.

права человека осужденные

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