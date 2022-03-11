Осуждённым не платили за работу в выходные и праздничные дни
К уполномоченному по правам человека в Бурятии обратился осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2, по вопросу возмещения денежных выплат за неиспользованный отпуск и сверхурочную работу.
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установила, что в 2021 году заявитель трудился поваром столовой для осужденных, затем был переведен на должность уборщика там же, спустя время он уволился с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск в два дня.
Через некоторое время осужденный вновь трудоустроился – уже на должность санитара в медицинской части и через пару месяцев также уволился с компенсацией за неиспользованный отпуск.
Таким образом, доводы о не предоставлении ему отпуска за 2021 год за время работы в столовой не нашли своего подтверждения.
Однако в ходе проверки прокуратура выявила нарушения трудовых прав других осужденных, работающих в столовой исправительного учреждения.
Так, осужденным не начислялись и не выплачивались - сверхурочные за работу выходные и праздничные дни.
По данному факту специализированным прокурором начальнику исправительной колонии №2 внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченному по правам человека в Бурятии.
В колонии в Бурятии осуждённым не выплачивали сверхурочные
Общество, Фото:
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