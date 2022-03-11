В Улан-Удэ стартует чемпионат ДФО по тхэквондо

Также состоятся первенство округа и спортивный детский фестиваль



12 марта в Улан-Удэ стартует чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ИТФ. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс. За медали соревнований будут бороться более 300 спортсменов из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края и Бурятии.



Соревнования начнутся в 9:00. Пройдут командные тули у мужчин старше 18, юниоров и юниорок 14-17 лет; самозащита (14-17 лет); личные тули (формальный комплекс) у мужчин и женщин; личные тули у юниоров (14-17 лет); спарринг у мужчин и женщин. В 13:00 стартуют командные тули среди юношей и девушек 11-13 лет. В 14:00 состоятся личные спарринги всех весовых категорий юношей 11-13 лет, старшие пояса. В 16:00 пройдёт торжественное открытие соревнований. После открытия проведут спарринги среди юношей и девушек 11-13 лет, а также награждение.



13 марта состоится фестиваль по тхэквондо среди мальчиков и девочек 7-8 лет и 9-10 лет. В 9:00 начнутся личные тули и спарринги среди мальчиков и девочек 7-8 и 9-10 лет. В 12:00 – личные спарринги у юношей и девушек 11-13 лет с 10 по 5 гып (младшие пояса). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 6+

