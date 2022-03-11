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На Байкале образуются промоины и трещины

На Байкале образуются промоины и трещины
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лёд на озере тает

ГУ МЧС по Иркутской области рассказало о ледовой обстановке на озере Байкал с иркутской стороны.

В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 20 до 50 сантиметров, имеются многочисленные трещины ледового поля по всему южному побережью от посёлка Сухой Ручей до Мангутая, от Утулика до города Байкальск и от Мурино до устья реки Новоснежной. Трещины носят динамический характер, местами их ширина достигает одного метра.

Вдоль береговой линии посёлка Листвянка толщина льда около полуметра, в устье реки Ангары и в районе населённого пункта Порт-Байкал - открытая вода. В Ольхонском районе на Малом море - лёд толщиной 50-60 сантиметров, по береговой линии - обширные промоины, образовавшиеся в результате таяния снега. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык местами промоины, а у мыса Хобой - становая трещина шириной местами до полуметра.

- Мониторинг ледовой обстановки проводится ежедневно. В потенциально опасных местах выставляются информационные знаки и аншлаги. С начала ледостава совместно с администрациями муниципальных образований установлено 535 запрещающих знаков и 194 информационных аншлага, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
Байкал лед

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