На Байкале образуются промоины и трещины

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лёд на озере тает



ГУ МЧС по Иркутской области рассказало о ледовой обстановке на озере Байкал с иркутской стороны.



В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 20 до 50 сантиметров, имеются многочисленные трещины ледового поля по всему южному побережью от посёлка Сухой Ручей до Мангутая, от Утулика до города Байкальск и от Мурино до устья реки Новоснежной. Трещины носят динамический характер, местами их ширина достигает одного метра.



Вдоль береговой линии посёлка Листвянка толщина льда около полуметра, в устье реки Ангары и в районе населённого пункта Порт-Байкал - открытая вода. В Ольхонском районе на Малом море - лёд толщиной 50-60 сантиметров, по береговой линии - обширные промоины, образовавшиеся в результате таяния снега. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык местами промоины, а у мыса Хобой - становая трещина шириной местами до полуметра.



- Мониторинг ледовой обстановки проводится ежедневно. В потенциально опасных местах выставляются информационные знаки и аншлаги. С начала ледостава совместно с администрациями муниципальных образований установлено 535 запрещающих знаков и 194 информационных аншлага, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

