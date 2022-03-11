Знаки отличия получили Светлана Банаева и Мария Гармаева
В преддверии 8 марта вручены знаки отличия двум почётным гражданам Курумканского района Бурятии, проживающим в Улан-Удэ. Напомним, что решением районного совета депутатов Светлана Нимаевна Банаева и Мария Чириповна Гармаева удостоились почётного звания в декабре прошлого года.
Представители администрации района и сельского поселения «Арзгун» вручили им удостоверение, диплом, ленту почёта, единовременное вознаграждение и букет цветов. Также в их адрес прозвучали искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия.
- Звание «Почётный гражданин Курумканского района» было учреждено в феврале 2019 года, в год 75-летнего юбилея муниципального образования. На данный момент почётное звание присвоено семи гражданам, - сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.
В Улан-Удэ вручили почётные звания 2 курумканцам
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