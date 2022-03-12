В Заиграевском районе Бурятии благоустроят парки

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Общая сумма работ составит 2,8 млн рублей



В конце апреля начнутся работы по благоустройству на сумму 2,5 млн рублей в посёлке Заиграево в Бурятии. В парке появятся новые скамейки, урны, фонари и пешеходные дорожки, выложенные плиткой. А в парке Новоильинска для отдыха жителей предусмотрена установка новых качелей, скамеек и урн на общую сумму 300 тыс. рублей.



В селе Новоильинск будет благоустроена территория по улице Дорожная (вблизи дома №1). В традиционном для отдыха сельчан месте будут установлены качели, урны, скамейки. Как заверили в администрации, территория будет и в дальнейшем преображаться. Здесь планируют разместить детский игровой комплекс и площадку для пляжного волейбола.



А в посёлке Заиграево жители выбрали для благоустройства территорию по улице Советская, 23 (вблизи здания центральной библиотеки). В огороженном парке, где можно провести время с детьми, с начала мая начнутся работы. Здесь появятся дополнительное освещение, скамейки и урны, будут выложены плиткой пешеходные дорожки. Работы должны быть завершены до конца августа, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



- К сожалению, всё, что предусматривает дизайн-проект этой общественной территории в посёлке Заиграево сделать сразу не получится. Я думаю, что все задумки: игровая зона для малышей, спортивные тренажёры и площадка «тихого» отдыха с беседкой и «Есенинским шкафом» будут реализованы в последующие годы, при условии, что на голосовании заиграевцы решат и дальше благоустраивать именно эту территорию в посёлке, – рассказала Лилиана Клепикова, и.о. МКУ «КАИЗО» администрации муниципального образования «Заиграевский район».

