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В Улан-Удэ кинолог рассказал школьникам как воспитывать собак

В Улан-Удэ кинолог рассказал школьникам как воспитывать собак
Общество,  Фото:Администрация г. Улан-Удэ
Дети узнали о правилах содержания домашних питомцев

В микрорайонах Заречный и Степной города Улан-Удэ кинолог провёл в школах и детсадах лекцию о правильном обращении с собаками, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Мероприятие состоялось в рамках межведомственного рейда по проверке правил содержания домашних животных.

На лекции о гуманном отношении к животным, профессиональный кинолог наглядно рассказал детям об особенностях воспитания собак, о правильном уходе за домашними питомцами.

- Надеемся, что это также поспособствует нахождению новых владельцев для безнадзорных животных, которые сейчас находятся в приютах, – отметил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Сегодня, специалисты в частных секторах микрорайона Заречный и Степной проверяют у владельцев наличие регистрации на животных, регистрируют их, вакцинируют и занимаются отловом безнадзорных собак.

Работают семь мобильных групп – ветеринары, сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, администрации Советского района, городской станции по борьбе с болезнями животных, добровольная народная дружина и полицейские.

Также трудится мобильная бригада ветеринаров, которая выезжает на дом по заявкам горожан.

Заявки от населения на отлов, вакцинацию и регистрацию собак можно оставить по номеру оперштаба: 8-9025-30-17-08.

Передвижной ветеринарный пункт располагается по адресу улица Толстихина, 2. Регистрируют и вакцинируют против бешенства - бесплатно. Оплата за подкожный чип – 325 рублей.

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