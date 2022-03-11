Дети узнали о правилах содержания домашних питомцев
В микрорайонах Заречный и Степной города Улан-Удэ кинолог провёл в школах и детсадах лекцию о правильном обращении с собаками, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Мероприятие состоялось в рамках межведомственного рейда по проверке правил содержания домашних животных.
На лекции о гуманном отношении к животным, профессиональный кинолог наглядно рассказал детям об особенностях воспитания собак, о правильном уходе за домашними питомцами.
- Надеемся, что это также поспособствует нахождению новых владельцев для безнадзорных животных, которые сейчас находятся в приютах, – отметил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Сегодня, специалисты в частных секторах микрорайона Заречный и Степной проверяют у владельцев наличие регистрации на животных, регистрируют их, вакцинируют и занимаются отловом безнадзорных собак.
Работают семь мобильных групп – ветеринары, сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, администрации Советского района, городской станции по борьбе с болезнями животных, добровольная народная дружина и полицейские.
Также трудится мобильная бригада ветеринаров, которая выезжает на дом по заявкам горожан.
Заявки от населения на отлов, вакцинацию и регистрацию собак можно оставить по номеру оперштаба: 8-9025-30-17-08.
Передвижной ветеринарный пункт располагается по адресу улица Толстихина, 2. Регистрируют и вакцинируют против бешенства - бесплатно. Оплата за подкожный чип – 325 рублей.
В Улан-Удэ кинолог рассказал школьникам как воспитывать собак
Общество, Фото:
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