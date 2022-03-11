Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Такая награда вручается в муниципальном конкурсе впервые



В Иркутске состоялось закрытие XIV городского форума образования «Иркутское образование – время новых инициатив». Одними из главных событий форума стали муниципальные конкурсы «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения» и «Лучший учитель года».



В конкурсе «Лучший учитель года – 2022» приняли участие 46 педагогов Иркутска. Испытания проходили в заочном и очном форматах. В итоге были определены шесть финалистов. Третье место в конкурсе заняла учитель английского языка из школы №30 Елена Шелбогашева. Дипломом второй степени награждена преподаватель начальных классов Анна Иванова из школы №37. Лучшим педагогом в 2022 году стал учитель информатики лицея ИГУ города Иркутска Максим Лавлинский. Впервые в истории муниципального этапа конкурса в столице области главным призом стала квартира.



– Это было, с одной стороны, очень неожиданно. Я даже растерялся. С другой, я приложил много усилий, очень старался. В этом конкурсе я участвую во второй раз. Первый был в 2019 году. Тогда я стал призёром в городском этапе. И это стало большим стимулом для меня в развитии. Хотелось ещё раз испытать себя. Поэтому я принял решение об участии ещё до того, как узнал, какой приз ждёт, – поделился победитель муниципального этапа конкурса «Лучший учитель года – 2022» Максим Лавлинский. – Я постарался показать современные методы и приёмы работы с детьми. Хотелось поделиться своим опытом, своими знаниями.



За звание лучшего воспитателя боролись более 20 педагогов. В финал вышли шестеро. Третье место завоевала воспитатель детского сада №156 Александра Бурдуковская. На втором месте – педагог ДОУ №58 Ирина Шадрина. Победителем конкурса стала Наталья Орлова из детского сада №125. В подарок она получила ноутбук.



– Сейчас меня переполняют эмоции. Я очень счастлива. Позади много испытаний. Самое интересное и захватывающее – это, конечно, занятия с детьми. Я очень люблю свою работу, – отметила победитель Наталья Орлова.



В рамках форума подвели итоги и муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Лучшей стала педагог по робототехнике центра детского творчества «Октябрьский» Вероника Сергеева. Также огласили имена победителей муниципального конкурса среди молодых педагогических работников образовательных организаций города «Новая волна». В номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной образовательной организации» победу одержала воспитатель детского сада № 53 Анастасия Янькова. Её однофамилица – педагог дополнительного образования ЦДТ «Октябрьский» Анастасия Янькова – стала первой в номинации «Лучший молодой педагогический работник организации дополнительного образования». В номинации «Лучший молодой педагогический работник общеобразовательной организации» победил учитель истории и обществознания СОШ № 17 Константин Бобров.



Кроме того, в январе прошёл конкурс «Выбери САМого… учителя». Победителем интернет-голосования в номинации «Мой любимый учитель» стала учитель английского языка школы №9 Анжела Клинг.



Форум «Иркутское образование – время новых инициатив» стартовал в январе этого года. Программа включала событийную, обучающую и деловую части. В рамках форума проходили конференции, квест-игры, мастер-классы, семинары, круглые столы и практикумы, презентации, панельные дискуссии, стажировочные сессии. Состоялся фестиваль «Иркутская компьютериада – 2022», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

