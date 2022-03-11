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На Байкале пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы

На Байкале пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы
Общество,  Фото:pixabay.com
На Ольхоне соберутся ходоки из Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов

В посёлке Сахюрта Ольхонского района Иркутской области на базе отдыха «Ветер странствий» 12 марта пройдёт открытый зимний фестиваль северной (скандинавской) ходьбы на Байкале «Ольхонский нордик». Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие около 150 человек из Иркутска, Слюдянки, Байкальска, Саянска, Тулуна, Нижнеудинска, Ангарска, Читы, Улан-Удэ, Орла, Горно-Алтайска и других населённых пунктов.

Для спортсменов разных возрастных групп предусмотрены дистанции: 5, 10 и 21 км. Для любителей скандинавской ходьбы есть дистанция 2,5 км без учёта времени. Соревнования будут проходить в соответствии с правилами дисциплины «северная ходьба» федерации спортивного туризма России. Начало фестиваля – в 10:30 часов. Кроме спортивной программы, для участников предусмотрены творческие конкурсы.

- Зимний фестиваль скандинавской ходьбы на Байкале «Ольхонский нордик» проводится в целях развития и популяризации северной ходьбы в Иркутской области, развития экологического туризма, массового привлечения населения всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства спортсменов, обмена опытом между физкультурными, спортивными организациями, спортсменами, тренерами и судьями, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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фестиваль Бурятия скандинавская ходьба Байкал Ольхон Иркутская область

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