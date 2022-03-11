Группа «Би-2» анонсировала концерты в Иркутске, но не в Улан-Удэ

Рокеры обещают удивить новой программой
Легендарная рок-группа «Би-2» даст два концерта в Иркутске. Новую программу «Нам не нужен герой» (6+) зрители смогут увидеть и услышать 13 и 14 апреля. Музыканты выступят в ледовом дворце «Айсберг».
- Новый формат «Нам не нужен герой» - это адаптированный вариант, подходящий для действующих ограничений. Концертный сет посвящён главному релизу из нового альбома и символично носит название чарт-топера 2021! На этом сюрпризы не заканчиваются, нам есть, чем вас удивить! – говорится в описании к программе.
В анонсе указано, что концерты пройдут в формате COVID-Free. Это означает, что зрителям необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или недавно перенесённом заболевании. На сайте группы подробно расписаны эти условия.
Однако 4 марта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале сообщил об отмене QR-кодов, а также о снятии других ковидных ограничений.
- На сегодняшнем штабе по коронавирусу обсудили снятие ограничений в Иркутской области. С учетом нынешней эпидситуации принято решение отменить QR-коды, а также ограничительные нормы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита. Однако, обращаю ваше внимание, рекомендуется сохранение масочного режима в закрытых помещениях и соблюдение усиленного режима дезинфекции, - написал Игорь Кобзев.
Иркутск в гастрольном графике артистов появился на днях, как и другие города сибирского тура. Артисты также выступят в Красноярске, Барнауле, Новосибирске, Омске.
Улан-Удэ в гастрольном списке пока нет. Концерт в столице Бурятии планировался в прошлом году, однако был сначала перенесён, а потом отменён из-за сложной эпидситуации. При этом выступление состоялось в соседнем Иркутске, куда рванули на двухдневный концерт улан-удэнские фанаты. Поскольку тогда в регионе действовали коронавирусные ограничения, зал был заполнен на 75% и были только сидячие места.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии отменили почти все ковидные ограничения. Из прежних требований остались только ношение масок в помещениях и дезинфекция.
Группа «Би-2» анонсировала концерты в Иркутске, но не в Улан-Удэ
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