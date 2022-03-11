В Улан-Удэ с 14 по 19 марта пройдут плановые отключения электроэнергии

Опубликован список адресов, где будет отключен свет



В столице Бурятии опубликован список адресов, где на следующей неделе будет отключена электроэнергия. Пока не будет электричества, специалисты проведут плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба КГХ администрации Улан-Удэ.



14 марта

С 9:00 до 18:00 – для замены опор: ул. Циолковского 69-84, ул. Невского 1-30, котельная, ул. Кутузова 26-33, ул. Гайдара 1-28, ул. Чертенкова 102 Котельная, ул. Самбуева 17-27, ул. Заовражная 74-108, ул. Социальная 1-34, ул. Конституции 1-123, ул. Кристальная, ул. Рабочая 1-104, ул. Багратиона 1-14, ул. Д. Бедного 19-50, ул. Орджоникидзе 1-15, ул. Левитана 1-46, ул. Челюскина 1-43, ул. Вологодская 1-37, Котельная ТМО, детский сад №48 корпус №2 по ул. Минина 1а.

С 9:00 до 17:00 – для замены вводов: СНТ «Энергостроитель».

С 9:00 до 18:00 – для установки опор: ул. Псковская 81 - 107, Псковский пер. 1-8.

С 9:00 до 17:00 – для безопасного ведения работ: ул. Авиаторов.

С 10:00 до 17:00 – для технического обслуживания: МДОУ ясли-сад №11 по ул. Лимонова 1, ул. Октябрьская 10б, ул. Октябрьская 10, ул. Октябрьская 4, ул. Октябрьская 1б, ул. Октябрьская 2а, магазин по ул. Октябрьская 1 б, Магазин продукты по ул. Октябрьская 2. Лимонова 1, офис ООО «Ковчег» по ул. Лимонова 1, ул. Октябрьская 8. ул. Октябрьская 10а, ул. Октябрьская 6.

С 9:00 до 17:00 – для технического обслуживания: школа-сад №92 «Медвежонок» по ул. Жердева 106, ул. Жердева.



15 марта

С 9:00 до 17:00 - для допуска СМО: ул. Сентарецкого 1-33, общежитие лицея №6 (Профессиональный лицей №6) Выборгская 17, ООО «Разнобыт» по ул. Гвардейская 1б, Буйко 5а,7, Гвардейская 1-4, Железнодорожный районный суд по ул. Гвардейская, Горная 1-10.

С 8:00 до 17:00 – для проф. восстановления РЗА: ИП Мустафаев ул. Гоголя, база «Новая» ул. Гоголя 47а, база «Контакт» ул. Гоголя 47.

С 9:00 до 17:00 – для замены вводов: СНТ «Энергостроитель».

С 9:00 до 18:00 – для установки опор: ул. Псковская 81 - 107, Псковский пер. 1-8.

С 9:00 до 17:00 – для безопасного ведения работ: ул. Авиаторов.

С 9:00 до 17:00 – для технического обслуживания: детсад Земляничка, ул. Мокрова 19 а, 23, 25, 27, 29.



16 марта

С 9:00 до 17:00 - для допуска СМО: ул. Сентарецкого 1-33, общежитие лицея №6 (Профессиональный лицей №6) Выборгская 17, ООО «Разнобыт» по ул. Гвардейская 1б, Буйко 5а,7, Гвардейская 1-4, Железнодорожный районный суд по ул. Гвардейская, Горная 1-10.



17 марта

С 10:00 до 17:00- для замены ГРТ: ул. Закаменская 1-50, переулок Центральный 1-58, ул. Восточная 1-37, ул. Благополучная.

С 9:00 до 17:00 – для замены вводов: СНТ «Энергостроитель».

С 9:00 до 18:00 – для установки опор: ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.

С 9:00 до 18:00 – для установки опор: ул. Баргузинская 4-24, Просёлочная 16-22, Сельская 13-35.

С 9:00 до 17:00 – для безопасного ведения работ: ул. Авиаторов.

С 8:00 до 17:00 – для замены ТТ на РП-22: ул. Дарвина, ул. Семейная, Кедровая, ДНТ «Преображение».

С 9:00 до 17:00 – для замены опор: ул. Кабанская, ул. Строителей, ул. Дорожная, ул. Лощенкова, ул. Баргузинская, ДНТ «Оёр», СНТ «Сибиряк.



18 марта

С 9:00 до 18:00 – монтаж УРЗА: СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ «Пригородное», ДНТ «Жаргаланта», ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная.

С 14:00 до 18:00 – для капитального ремонта на ТП-326: ул. Юбилейная 27-62, ул. Луговая 1-28, ул. Можайская 7-22, ул. Орлиная1-18, ул. Подгорная 5-23, ул. Ноябрьская 26, ул. Осенняя 30, ул. Державная 2-56, ул. Песочная 36, 40, ул. Икатская 5, ул. Мраморная 10, 31, ул. Рощинская 2,14,15, ул. Полянская 3, 12, ул. Радужная 2, 8, 24, 25, ул. Крылатая 6-23, амбулатория филиал поликлиники №1, ул. Акшинская 5/2, ул. 40 лет Победы 1-10, ул. Кооперативная 1-8, ул. Осенняя 2-10, ул. Трудовая 1-21, ул. Алтачейская 11-17, ул. Международная 1-28, ул. Гэгэтуйская 2-26, ул. Песочная 1-14.

С 9:00 до 17:00 – для замены вводов: СНТ «Энергостроитель».

С 9:00 до 18:00 – для установки опор: ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.

С 9:00 до 17:00 – для безопасного ведения работ: ул. Авиаторов.



19 марта

С 9:00 до 17:00: пр. 50-летия Октября 28, 32, 34, 34а, 36, 40, отделение связи № 34 по пр. 50-летия Октября 34 (УФПС РБ филиал ФГУП «Почта России»), детсад № 181 по пр. 50-летия Октября 38а.

