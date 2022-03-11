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На севере Бурятии дошколятам рассказали о лесных профессиях

На севере Бурятии дошколятам рассказали о лесных профессиях
Общество,  Фото:Предоставлено РАЛХ
Ребята увидели технику для лесного хозяйства

В гости к сотрудникам Северного лесхоза и Уоянского лесничества пришли ребята из детского сада «Лесная поляна».

Сотрудники рассказали малышам о лесе и животных, обитающих там. Ребята увидели машины и оборудования, которые применяются в лесном хозяйстве. Особый интерес у малышни вызвал лесопожарный гусеничный трактор – даже выстроились в очередь, чтобы посидеть за рулем многотонной техники.

- Больше всего детей привлекает техника, даже девчонки не остаются равнодушными. Ребята задавали много вопросов. Например, почему у трактора одни колеса больше других. Также мы рассказали о нашей профессии и о тушении лесных пожаров. Надеемся, что когда ребята вырастут, то придут работать к нам, - поделился руководитель Северного лесхоза Андрей Жарков.

Экскурсия была приурочена к празднованию Международного дня леса, который отмечается ежегодно 21 марта. Лесники прививают детям любовь к природе и формируют экологическую культуру подрастающего поколения, сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства. 
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