Участниками соревнований станут спортсмены ДФО и СФО
С 12 по 19 марта столица Бурятии примет этап кубка России по пулевой стрельбе. Отборочный турнир пройдёт на центральном стадионе республики.
По его итогам лучшие спортсмены примут участие в финале кубка России по стрельбе из малокалиберного/пневматического оружия, а для кого-то, это шанс попасть на международные соревнования «Дети Азии – 2022» во Владивостоке.
Участниками соревнований станут более 200 спортсменов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, в том числе призёры Олимпийских игр в Токио Юлия Круглова и Артём Черноусов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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Улан-Удэ примет этап кубка России по пулевой стрельбе
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