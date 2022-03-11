«Байкальская рыбалка 2022» пройдёт в Бурятии 25-26 марта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль проведут в ОЭЗ «Байкальская гавань» села Турка



«Байкальская рыбалка 2022» пройдёт с 25 по 26 марта в Байкальской гавани, в селе Турка Прибайкальского района Бурятии. Ежегодный республиканский фестиваль по подлёдной рыбалке является одним из самых массовых в России.



С каждым годом «Байкальская рыбалка» набирает обороты. География участников давно вышла за пределы республики. На ежегодное соревнование приезжают участники и болельщики из Читы, Иркутской, Томской и Новосибирской областей, Челябинска, Приморского и Хабаровского краёв, Хакасии, Монголии и других иностранных государств. Многие гости стали постоянными и преданными участниками Байкальской рыбалки. На соревнования приезжают целыми семьями, можно сказать, даже династиями.



Для участников, болельщиков, гостей Байкальской рыбалки приказом главы Бурятии отменены QR-коды и масочный режим.



На сегодня зарегистрировано 80 команд: Хабаровск, Томск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Чита, Крым. Регистрация идёт полным ходом и продлится по 18 марта.



Главным призом станет белоснежная Тойота Камри от генерального партнёра фестиваля компании «Инмарко фабрика мороженого». Руководители холдинга «Инмарко» Константин Хомяков и Александр Бильтуев и сами являются ярыми поклонниками рыбалки.



Каждое соревнование по-настоящему зрелищно и неповторимо, ведь никогда невозможно предугадать, кому улыбнётся рыбацкая удача. «Байкальская рыбалка» проходит на фоне неповторимой природы Бурятии, сказочно красивой, особенно зимой.



Помимо самой рыбалки, каждое соревнование сопровождается концертной программой, где принимают участие не только звёзды республиканского, но и международного масштаба. В этом году почётным гостем «Байкальской рыбалки» станет известный актёр театра и кино, ярый поклонник рыбалки и охоты Андрей Соколов.



«Байкальская рыбалка» по праву считается брендом Бурятии, не только прославляющим республику и уникальное озеро Байкал, но и притягивающим туристические потоки в республику.



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