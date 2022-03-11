Жителей Бурятии приглашают на встречу с молодыми художницами

Вход на мероприятие свободный



В Улан-Удэ пройдёт встреча с молодыми художницами. Жители Бурятии могут познакомится с главным художником Бурдрама Натали-Кейт Пангилинан, художниками-керамистами Мариной Налётовой, Арюной Догдоновой и Марией Инкижиновой. Девушки расскажут о себе, о своём творчестве и покажут свои работы.



Мероприятие проведут в рамках празднования международного женского дня. Встреча состоится 12 марта в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Вход свободный, сообщает пресс-служба национального музея РБ.



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