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Жителей Бурятии приглашают на встречу с молодыми художницами

Жителей Бурятии приглашают на встречу с молодыми художницами
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на мероприятие свободный

В Улан-Удэ пройдёт встреча с молодыми художницами. Жители Бурятии могут познакомится с главным художником Бурдрама Натали-Кейт Пангилинан, художниками-керамистами Мариной Налётовой, Арюной Догдоновой и Марией Инкижиновой. Девушки расскажут о себе, о своём творчестве и покажут свои работы.

Мероприятие проведут в рамках празднования международного женского дня. Встреча состоится 12 марта в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Вход свободный, сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ музей Бурятия встреча художники

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