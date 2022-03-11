У соцработников в Бурятии массовое профессиональное выгорание

У десятков сотрудников синдром эмоционального выгорания уже в фазе «истощение»



В Бурятии обсудили вопросы профессионального выгорания специалистов социальной сферы в ходе всероссийской онлайн-конференции. В ходе встречи Республики Бурятия, Башкортостан и Хакасия выразили готовность стать опорно-экспериментальными площадками при разработке и создании системы оказания комплексной медико-психологической помощи специалистам социальной сферы.



Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова рассказала, что наиболее остро проблема профессионального стресса встала в период ограничительных мер, связанных с пандемией.



- В Бурятии с апреля 2020 года 13 стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов были переведены на режим работы «тотальная изоляция», который продлился до апреля - августа 2021 года. С января 2022 года учреждения вновь вернулись к такому формату функционирования. Как выяснилось, не каждый сотрудник был готов находиться по 24 часа в сутки 14 дней на рабочем месте без возможности выхода из учреждения, - отметила министр.



Для преодоления профессионального стресса и его профилактики была введена система стимулирования и оказания психологической помощи специалистам. Работники стационарных организаций социального обслуживания получили выплаты - в 2020 году на эти цели было направлено 246 млн рублей.



В Бурятии соцработники прошли тестирование, определившее у них признаки профессионального выгорания.



- В исследовании приняли участие 1305 сотрудников, работающих в режиме «тотальная изоляция». Из этого числа у 830 сотрудников, а это 63,6% согласно результатам исследования, синдром эмоционального выгорания находится в фазе «резистенция» - это способность организма человека оказывать сопротивление всем вредным для него внешним воздействиям. Вместе с тем, у 402 сотрудников синдром находится на первой стадии «напряжение», у 73 сотрудников в фазе «истощение», - озвучила результаты исследования министр.



Она также добавила, что в период работы в режиме тотальной изоляции больше всего стрессовым ситуациям подверглись сотрудники со стажем работы менее одного года, а наименьшее – проработавшие более 15 лет. Как показывает практика - стажисты выработали свои индивидуальные способы защиты и более устойчивы к профессиональному выгоранию.



Сейчас в учреждениях стационарного социального обслуживания Бурятии созданы комиссии, они разрабатывают и реализуют программы профилактики профессионального стресса. Это коллективные психологические тренинги, обучение, беседы, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



