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Глава Бурятии поручил правительству и мэрии заняться проблемами СНТ и ДНТ

Глава Бурятии поручил правительству и мэрии заняться проблемами СНТ и ДНТ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Алексей Цыденов выделил приоритетные вопросы для решения

Глава Бурятии провёл совещание и поручил правительству разработать конкретные решения проблем СНТ и ДНТ, прилегающих к столице республики. Алексей Цыденов отметил, что садовые и дачные товарищества, прилегающие к городу Улан-Удэ, на сегодняшний день уже представляют собой полноценные населённые пункты с постоянно проживающим населением.

- В том формате, в котором они сегодня развиваются, это уже не дачи, не подсобное хозяйство, это постоянное жильё. Мы начинаем большую, долгую, дорогую в плане ресурсов и средств работу по организации нормальной жизнедеятельности в пригородных СНТ и ДНТ. Неделю назад я посвятил полдня, поездил на машине по Левому берегу, посёлкам Солдатский и Сокол. Два с половиной часа ездил по всем этим улочкам, заходил в магазины, посмотрел. Во-первых, это близко стоящие дома, узкие проезды, полное отсутствие возможности куда-то ставить соцобъекты. Вообще нет свободных площадок. И масса других проблем, но при этом большое количество людей там живёт. Несмотря на то, что это ДНТ и СНТ, в которых хозяйствуют владельцы и жители – нам необходимо проблемы обустройства решать вместе с ними, - сообщил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии выделил основные вопросы, которые необходимо приоритетно решать.
- Это транспортные вопросы, дороги, проезды, соответственно, проблемы общественного транспорта, вопрос социального обеспечения, это школы детские сады, система здравоохранения, проблемы электроснабжения и водоснабжения, - отметил он.

-На территории города Улан-Удэ зарегистрировано 103 ДНТ и СНТ. А в прошлом году было 106, 3 СНТ и ДНТ перешли в разряд ИЖС. Это уже те, что застраивались по новым планам с достаточной шириной улиц. Несмотря на то, что это территории СНТ и ДНТ, мы всё равно частично проблемы их решаем: мероприятия по чистой воде, сейчас готовимся к вхождению в мероприятия программы «Чистый воздух». И в рамках программы в любом случае будем решать по электросетевому хозяйству, - рассказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Сейчас стоит первоочередная задача приведения в нормативное состояние трансформаторов, подстанций и линий электропередач для последующего приёма в муниципальную собственность. На сегодняшний день Бурятия уже направила порядка 57 млн руб. на приведение в нормативное состояние части трансформаторов и подстанций.

Также выделена острая проблема противопожарной безопасности из-за скученности построек и домов, недоступности отдельных построек.

Участники обсуждения отметили необходимость разработки совместных мероприятий с собственниками участков и домов в этих населённых пунктах для решения текущих проблем, в том числе по аналогии с опытом фонда капитального ремонта со сбором средств на капремонт. В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост численности населения. В Иволгинском районе отмечается рост числа жителей на 4,4% от уровня 2020 года. На территории района организовано порядка 115 дачных и садовых некоммерческих товариществ, в которых расположено 17 296 земельных участков. На территории Заиграевского района – 68 действующих СНТ, ДНТ и коллективных садов, в Тарбагатайском районе зарегистрировано 47 СНТ и ДНТ.

Глава Бурятии поручил провести полную паспортизацию территорий и разработать цифровую платформу для внесения и учёта данных. Работу возглавил зампред правительства по инфраструктурному развитию Евгений Луковников, сообщает пресс-служба главы РБ.
глава РБ Бурятия Улан-Удэ ДНТ СНТ

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