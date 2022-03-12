Увидеть балет и концерт смогут жители Баунтовского и Еравнинского районов
Начиная с марта, Бурятский театр оперы и балета начнёт гастроли по районам Бурятии в рамках подготовки к празднованию столетия республики.
15 и 16 марта жители Баунтовского района смогут увидеть авторскую программу Павла Окунева «Pro балет» (6+), во время которой зрителям будут представлены небольшие отрывки из балетов мирового классического наследия и современные постановки. Перед каждым выступлением ведущий (сам Павел Окунев) расскажет об интересных нюансах различных номеров, о выпускниках Бурятского республиканского хореографического колледжа и о хореографическом искусстве.
17 марта в 12:00 познавательно-развлекательная программа «Pro балет» будет показана жителям Еравнинского района. В этот же день в 18:00 в Еравнинском районе состоится гала-концерт (0+), в программу которого войдут вокальные и танцевальные номера, хореографические композиции, сцены из балета. Зрители услышат голос народной артистки СССР Галины Шойдагбаевой. Также в этот вечер будут исполнены арии из опер, романсы, песни советской эстрады в исполнении народных артистов Бурятии Баиржаба Дамбиева и Дамбы Хасаранова, заслуженного артиста Бурятии Дамбы Занданова и солисток оперы Елены Мохосовой и Ирины Насановой.
Затем это весной Бурятский театр оперы балета отправится на гастроли в Северо-Байкальский, Джидинский и Закаменский районы республики, сообщает пресс-служба театра.
Бурятский театр начнёт гастроли по районам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей республики зовут поучаствовать в конкурсах акции «Марш парков»
Новые меры предусматривают, в том числе, налоговые льготы
«Цинизм и двуличие безграничные», - высказался руководитель региона
На совещании обсуждались вопросы повышения стоимости ряда товаров
В финальном матче сыграют «Дорожник» и «Союз»
В республике местами снегопады
После соревнований будет проведён чемпионат республики
Вход на мероприятие свободный
На Ольхоне соберутся ходоки из Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов
Работы Баира Савельева объединили «зураг» и бурятский юмор
Нина Жигжитова – участница трудового фронта
Такая награда вручается в муниципальном конкурсе впервые
Участниками соревнований станут спортсмены ДФО и СФО
Знаки отличия получили Светлана Банаева и Мария Гармаева
Также состоятся первенство округа и спортивный детский фестиваль