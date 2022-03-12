Бурятский театр начнёт гастроли по районам

Увидеть балет и концерт смогут жители Баунтовского и Еравнинского районов



Начиная с марта, Бурятский театр оперы и балета начнёт гастроли по районам Бурятии в рамках подготовки к празднованию столетия республики.



15 и 16 марта жители Баунтовского района смогут увидеть авторскую программу Павла Окунева «‎Pro балет‎» (6+)‎, во время которой зрителям будут представлены небольшие отрывки из балетов мирового классического наследия и современные постановки. Перед каждым выступлением ведущий (сам Павел Окунев) расскажет об интересных нюансах различных номеров, о выпускниках Бурятского республиканского хореографического колледжа и о хореографическом искусстве.

17 марта в 12:00 познавательно-развлекательная программа «‎Pro балет‎» будет показана жителям Еравнинского района. В этот же день в 18:00 в Еравнинском районе состоится гала-концерт (0+), в программу которого войдут вокальные и танцевальные номера, хореографические композиции, сцены из балета. Зрители услышат голос народной артистки СССР Галины Шойдагбаевой. Также в этот вечер будут исполнены арии из опер, романсы, песни советской эстрады в исполнении народных артистов Бурятии Баиржаба Дамбиева и Дамбы Хасаранова, заслуженного артиста Бурятии Дамбы Занданова и солисток оперы Елены Мохосовой и Ирины Насановой.



Затем это весной Бурятский театр оперы балета отправится на гастроли в Северо-Байкальский, Джидинский и Закаменский районы республики, сообщает пресс-служба театра.



