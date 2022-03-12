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В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества

В Бурятии стартовал конкурс визуального творчества
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат специальные призы

В Бурятии объявлено о старте конкурса визуального творчества «PRO. Видео». В нём могут принять участие специалисты или авторский коллектив культурно-досуговых учреждений республики.

Видеоролики принимаются в следующих номинациях: «Видеоклип», «Обучающее видео», «Постановочный ролик», «Военно-патриотический ролик», «Видеорепортаж», «Сохранение традиций».

Сроки проведения республиканского конкурса: с 11 марта по 15 сентября. Приём конкурсных работ на конкурс будет вестись до 31 августа, победители будут определены до 9 сентября.

– При подведении итогов будут учитываться оригинальность, качество съёмки и звуковой дорожки, соответствие представленных работ заявленной теме, а также другие параметры, указанные в положении к конкурсу, – подчеркнул координатор мероприятия, главный специалист информационно-издательского отдела республиканского центра народного творчества Виктор Паньков.

Отметим, победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами I, II, III степеней в каждой номинации. Остальные участники получат диплом участника конкурса. Обладатели диплома I степени в каждой из номинаций конкурса получат специальные призы. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Бурятия конкурс визуальное творчество видео культурно-досуговые учреждения

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