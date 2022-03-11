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В Улан-Удэ расширят зону действия «пересадочного тарифа»

В Улан-Удэ расширят зону действия «пересадочного тарифа»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Система позволяет горожанам из отдалённых микрорайонов экономить на поездках

В Улан-Удэ система пересадочного тарифа работает на автобусном маршруте №1 и всех трамвайных маршрутах с октября 2021 года. Ежедневно услугой пользуются свыше 50 человек, сообщили в комитете по транспорту.

С внедрением системы жалобы на работу транспорта снизились примерно на 12 % - касается это маршрутов направления сотых микрорайонов.

Пересадочный тариф - это услуга, которая снижает стоимость проезда путём комбинирования поездок на трамвае в центральной части города и автобусе из отдалённого микрорайона. Снижается время поездки пассажира, увеличивается её дальность. Таким образом исключается многократное дублирование маршрутов и загруженность магистральных улиц.

Как работает пересадочный тариф

Жители «сотых» микрорайонов – их обслуживает автобусный маршрут №1 - могут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом.

При пересадке из автобуса маршрута №1 в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом деньги не списываются. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.

При пересадке из трамвая в автобус с банковской карты списываются 5 рублей - стоимость проезда с учетом пересадки также составит 25 рубля вместо 45 рублей.

Но при условии, что при пересадке используется одна и та же банковская карта.

Вместе с тем пассажир должен переместиться с автобуса на трамвай или наоборот за 60 минут между платежами, совершёнными через терминалы. В случае, если пассажир не уложился за час, оплата будет произведена по полному тарифу. Длительность поездки на втором виде транспорта не ограничена по времени, если проезд оплачен в отведенный период времени.

В комитете по транспорту отмечают, что в дальнейшем услуга комбинирования поездок расширится на основные маршруты города по направлениям - Загорска, Левобережья, 40-х кварталов и микрорайона Забайкальский.

- Услуга комбинирования поездок может стать хорошей мерой в условиях сокращения подвижного состава частных перевозчиков, - отметил начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев.

Важно:

В связи с уходом платежных систем Visa,Mastercard из России с 10 марта прекращён прием платежей по мобильным устройствам с этими привязанными картами. В штатном режиме работает оплата проезда следующими способами:

- телефонами, часами и браслетами с привязанной картой «Мир» в приложениях Apple Pay,Mir Pay, Samsung Pay, SberPay;

- обычными пластиковыми картами платежных систем «Мир», Visa, Mastercard;

- наличными.

общественный транспорт

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