В Улан-Удэ на Селенге распилили лёд

Работы прошли в микрорайоне Мостовой



В Улан-Удэ провели работы по распиловке льда на реке Селенга в районе микрорайона Мостовой. Чтобы ослабить лёд и предотвратить появление заторов, лёд распилили на расстоянии 900 метров.



- Распиловка — один из самых экологичных и эффективных методов ослабления льда для безопасного пропуска паводковых вод. От другого известного метода — взрывных работ — его отличают безопасность для рыбы и других обитателей воды, - отметил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Также состоялось выездное рабочее совещание, где рассмотрели вопросы о возведении защитной насыпи в СНТ «Весна» и частичном восстановлении береговой линии в СНТ «Черёмушки».



Помимо этого, к возможному летнему паводку «Россети Сибирь» совместно с собственниками сетей СНТ и ДНТ должны подготовить электросетевое хозяйство в левобережной части города, сообщили в администрации города.

