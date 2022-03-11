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В Улан-Удэ на Селенге распилили лёд

В Улан-Удэ на Селенге распилили лёд
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы прошли в микрорайоне Мостовой

В Улан-Удэ провели работы по распиловке льда на реке Селенга в районе микрорайона Мостовой. Чтобы ослабить лёд и предотвратить появление заторов, лёд распилили на расстоянии 900 метров.

- Распиловка — один из самых экологичных и эффективных методов ослабления льда для безопасного пропуска паводковых вод. От другого известного метода — взрывных работ — его отличают безопасность для рыбы и других обитателей воды, - отметил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

Также состоялось выездное рабочее совещание, где рассмотрели вопросы о возведении защитной насыпи в СНТ «Весна» и частичном восстановлении береговой линии в СНТ «Черёмушки».

Помимо этого, к возможному летнему паводку «Россети Сибирь» совместно с собственниками сетей СНТ и ДНТ должны подготовить электросетевое хозяйство в левобережной части города, сообщили в администрации города. 
Селенга лед

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