В нацпарке в Бурятии выросло число косуль и соболя









В национальном парке «Тункинский» с 18 февраля по 1 марта прошёл зимний маршрутный учёт (ЗМУ). В нём участвовало восемь групп учётчиков общей численностью 26 человек.За время полевых работ было пройдено 47 маршрутов, общей протяжённостью 445,5 км. Маршруты распределены по всей территории Тункинского национального парка. Наиболее удалённые находятся в 70-80 км от ближайшего населённого пункта.Во время полевых работ зафиксированы следы соболя, горностая, росомахи, рыси, волка, лисицы, кабана, благородного оленя, кабарги, косули, зайца-беляка и белки. Из представителей орнитофауны государственные инспектора встретили рябчиков, куропатку и глухаря.- Материалы ЗМУ в данный момент обрабатываются. Но уже предварительно можно сделать выводы, что численность большинства видов стабильна, а некоторых видов (в первую очередь соболя, косули) существенно выросла по сравнению с прошлыми годами - отметил Алексей Бардашов, начальник отдела охраны животного мира.В конце марта в Тункинском национальном парке будут подведены итоги прошедшего ЗМУ, которые в начале апреля будут обсуждены и утверждены научно-техническим советом национального парка, сообщили в пресс-службе нацпарка.