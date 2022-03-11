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В районе Бурятии КФХ полтора года не подключали электросетям

В районе Бурятии КФХ полтора года не подключали электросетям
Общество,  Фото:pixabay.com.
Предприниматель обратился в прокуратуру

В прокуратуру Тарбагатайского района Бурятии обратился индивидуальный предприниматель. Он пожаловался на действия электроэнергетической компании в части неисполнения договора.

Установлено, что между компанией и главой крестьянско-фермерского хозяйства заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

На протяжении полутора лет поставщиком договор электрической энергии не исполнялся.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело за «Нарушение субъектом естественной монополии правил технологического присоединения».

Виновнику назначили административный штраф.

В настоящее время поставщиком запланировано финансирование на проведение работ по присоединению к электрическим сетям, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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