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Жителям села в Бурятии сделали перерасчёт за не вывезенный мусор

Жителям села в Бурятии сделали перерасчёт за не вывезенный мусор
Общество,  Фото:pixabay.com.
В прокуратуру обратился глава села

В прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии обратился глава сельского поселения «Никольское». Он заявил на нарушение закона в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории поселения.

Установлено, что в нарушение закона в декабре 2021 года и январе 2022 года в Никольске не соблюдался график вывоза бытовых отходов.

Руководителю регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого жителям Никольска произведён перерасчёт за коммунальную услугу на сумму 82 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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