Жителям села в Бурятии сделали перерасчёт за не вывезенный мусор

В прокуратуру обратился глава села



В прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии обратился глава сельского поселения «Никольское». Он заявил на нарушение закона в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории поселения.



Установлено, что в нарушение закона в декабре 2021 года и январе 2022 года в Никольске не соблюдался график вывоза бытовых отходов.



Руководителю регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого жителям Никольска произведён перерасчёт за коммунальную услугу на сумму 82 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

