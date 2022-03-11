В прокуратуру обратился глава села
В прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии обратился глава сельского поселения «Никольское». Он заявил на нарушение закона в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории поселения.
Установлено, что в нарушение закона в декабре 2021 года и январе 2022 года в Никольске не соблюдался график вывоза бытовых отходов.
Руководителю регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого жителям Никольска произведён перерасчёт за коммунальную услугу на сумму 82 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жителям села в Бурятии сделали перерасчёт за не вывезенный мусор
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