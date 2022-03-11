В Бурятии диабетика не обеспечили тест-полосками

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительницу Заиграевского района Бурятии не обеспечили медицинскими изделиями. Женщина обратилась в прокуратуру.



Заявительница страдает сахарным диабетом 2 типа, имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов и медицинских изделий.



В нарушение закона в 2021 году женщина не обеспечивалась в полном объёме тест-полосками для глюкометра и иглами для шприца-ручки для объективного проведения самоконтроля.



- В связи с этим прокурором района в суд предъявлено исковое заявление об обязании министерства здравоохранения республики организовать обеспечение, а Заиграевской центральной районной больницы обеспечить своевременное и в полном объёме предоставление гражданке изделий медицинского назначения до момента окончания лечения или изменения тактики лечения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд удовлетворил иск. Решение суда не вступило в законную силу.

