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Жительница Бурятии из-за оскорбления зарезала бывшего сожителя

Жительница Бурятии из-за оскорбления зарезала бывшего сожителя
Общество,  Фото:pexels.com
Убийство произошло на фоне алкогольного опьянения

Днём 9 марта в своей квартире в доме на станции Таловка найден убитым 43-летний мужчина. Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержали 39-летнюю бывшую сожительницу покойного мужчины. На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних лет поочерёдно сожительствовала на станции Таловка с двумя мужчинами, которые со временем сдружились между собой и нередко вместе распивали спиртное. 9 марта они вновь собрались втроём и стали употреблять алкоголь.

Однако спустя некоторое время бывший сожитель на фоне алкогольного опьянения из-за малозначительного повода стал оскорблять женщину. В ответ она схватила со стола кухонный нож и нанесла им удар в грудь мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Второй мужчина не успел вмешаться в быстротечный конфликт. Обвиняемая не пыталась скрыться и оставалась в квартире до приезда следственно-оперативной группы.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
убийство

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