Предложения направили в минстрой
В России предложили освободить от оплаты ЖКХ многодетные семьи. Такую инициативу подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Также среди предложенных мер поддержки граждан и бизнеса в кризисный период — субсидирование 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан, ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний (УК). Об этом сообщают «Известия».
Предложения направили в минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в правительство страны.
Эксперты полагают, что помощь россиянам с оплатой услуг может быть полезна как для населения, так и для компаний — это позволит не увеличивать долги за ресурсы. Тем не менее они отмечают, что наиболее действенной мерой поддержки специалисты считают налоговые послабления.
В России многодетные семьи предложили освободить от уплаты ЖКХ
Общество, Фото:
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