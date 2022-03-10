В России многодетные семьи предложили освободить от уплаты ЖКХ

Предложения направили в минстрой



В России предложили освободить от оплаты ЖКХ многодетные семьи. Такую инициативу подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Также среди предложенных мер поддержки граждан и бизнеса в кризисный период — субсидирование 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан, ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний (УК). Об этом сообщают «Известия».



Предложения направили в минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в правительство страны.



Эксперты полагают, что помощь россиянам с оплатой услуг может быть полезна как для населения, так и для компаний — это позволит не увеличивать долги за ресурсы. Тем не менее они отмечают, что наиболее действенной мерой поддержки специалисты считают налоговые послабления.



