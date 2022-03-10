Сквозной проезд перед мэрией Улан-Удэ перегородили ёлками

10 марта на проезжей части возле здания администрации Улан-Удэ «выросли» ёлки. Они перегораживают сквозной проезд. В дополнение к ёлкам рядом установлены бетонные «буйки» яркого жёлтого цвета.
- Перекрытие было обустроено для исключения небезопасного сквозного проезда. В целом, эта территория находится в муниципальной собственности и предназначена только для парковки, а не для проезда, - прокомментировали «Байкал-Daily» в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
По словам горожан, эту территорию использовали не только для парковки. Нередко здесь автомобилисты проезжали на высокой скорости. Однако здесь не установлены светофоры, поскольку это не часть улично-дорожной сети.
Ещё в 2012 году правительство Бурятии установило здесь шлагбаумы. Они работали некоторое время, а затем проезд сделали открытым.
Затем шлагбаумы перешли из собственности правительства мэрии Улан-Удэ. В январе 2019 году сквозной проезд был вновь закрыт. Беспрепятственно могли проехать только машины скорой помощи, пожарной охраны, полиции, а также чиновники и депутаты по идентификаторам-брелокам. Тогда это объяснили наведением порядка, поскольку автомобилисты зачастую оставляли свои машины на несколько часов, тем самым не давая проезда другим.
К марту того же года сквозной проезд опять открыли – шлагбаумы убрали.
И вот сегодня произошёл очередной виток в этой истории, на этот раз с привлечением ёлок.