Местами метели и снегопады
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 марта по республике ночью по юго-западу небольшой снег, днём по южной половине республики снег, местами умеренные и сильные снегопады, по северной половине без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, днём по южной половине до 15-17 м/с, метели, позёмка. Температура ночью -10,-15, местами -18,-23, по северным районам до -25,-30, днём -1,-6, местами -8,-13.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём снег, позёмка. Ветер северо-восточный ночью 1-6, днём 8-13 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -2,-4.
На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.
В Бурятии разыгралась непогода
Общество, Фото:
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