В Бурятии разыгралась непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами метели и снегопады



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 марта по республике ночью по юго-западу небольшой снег, днём по южной половине республики снег, местами умеренные и сильные снегопады, по северной половине без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, днём по южной половине до 15-17 м/с, метели, позёмка. Температура ночью -10,-15, местами -18,-23, по северным районам до -25,-30, днём -1,-6, местами -8,-13.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём снег, позёмка. Ветер северо-восточный ночью 1-6, днём 8-13 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -2,-4.



На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.

