В Улан-Удэ проведут всероссийский турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В нём примут участие юноши до 18 лет



С 11 по 13 марта в столице Бурятии пройдёт всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Спортивное мероприятие посвящено памяти почётного гражданина города Улан-Удэ, героя Советского союза, генерал-майора Ильи Васильевича Балдынова. Соревнования пройдут в спорткомплексе Бурятской сельхозакадемии.



На турнире будут разыграны медали в 11 весовых категориях (42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг) среди спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. 12 марта в 12:00 состоится торжественное открытие соревнований. 13 марта с 11:00 будут проведены утешительные встречи и финалы.



Турнир пройдёт без зрителей с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических правил, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 6+

