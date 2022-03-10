Соревнования пройдут в рамках всероссийского турнира по вольной борьбе
С 18 по 20 марта в Агинском Бурятском округе пройдёт традиционный всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти Героя Советского союза Базара Ринчино. Соревнования проведут в спортивном комплексе «Бургэд» посёлка Агинское, сообщает группа «Борцы Бурятии».
В турнире примут участие спортсмены не моложе 2004 года, имеющие подготовку не ниже I спортивного разряда, в весовых категориях: до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 74 кг, до 79 кг, до 86 кг, до 92 кг, до 97 кг, до 125 кг. Парад открытия состоится 19 марта в 12:00.
20 марта в 16:00 среди участников соревнований проведут абсолютное первенство по бурятской борьбе «Барилдаан». Каждый участник должен иметь секунданта и форму (буряад малгай, шуудаг, буhэ, гутал).
По информации организаторов, победителей и призёров соревнований наградят дипломами, медалями, денежными премиями и ценными призами. Тренеры чемпионов получат денежные призы.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе проведут абсолютное первенство по бурятской борьбе
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