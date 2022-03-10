Жителей Бурятии предупредили об усилении ветра

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ближайшие сутки ожидаются метели



По информации Бурятского гидрометцентра, ночью 10 марта по республике ожидается усиление ветра местами до 24 м/c. Также ожидаются метели, мокрый снег, по северной половине республики местами сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, с последующим похолоданием на 8 и более градусов.



На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.



Жителям республики рекомендуют отказаться от дальних поездок.



