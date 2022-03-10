Подростков Бурятии зовут принять участие в онлайн-проекте

Школьников научат решать задачи, связанные с навыком общения, самоконтроля и самопознания



В Бурятии запущен онлайн-проект «Я - подросток». В проекте могут принять участие обучающиеся 7-9 классов образовательных организаций республики.



- Онлайн-проект даст возможность подросткам эффективно решать задачи, связанные с навыком общения, самоконтроля и самопознания. Занятия будут способствовать активизации личностного потенциала, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Онлайн-проект «Я - подросток» будет проходить ежедневно в течение часа в период весенних каникул на платформе Zoom. Участие детей в проекте бесплатное.



Заявку на участие в проекте необходимо направить до 18 марта на адрес электронной почты: psy-service@list.ru. В теме письма указать «Заявка на проект Я-подросток». В самом письме необходимо указать ФИО родителя, ребёнка, возраст, учебное заведение, класс, контактный телефон для связи и обязательно адрес электронной почты.



Возрастное ограничение 12+

