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В Забайкалье ракетчики приступили к полевым занятиям

В Забайкалье ракетчики приступили к полевым занятиям
Общество, 
В мероприятии участвуют более 400 военнослужащих

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приступили к отработке задач в рамках планового полевого выхода. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Подразделения ракетчиков совершили марш в позиционный район и развернули систему связи, управления и взаимодействия. Они отработали борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника и преодолели условно зараженный участок местности.

Здесь же в полевых условиях личный состав займётся тактической, специальной, технической подготовкой, проведёт занятия по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите, инженерному обеспечению и медицинской подготовке.

В рамках учений с подразделениями, ракетчики выполнят задачи по подготовке и занятию позиций, подготовке и нанесению ракетных ударов с электронными пусками. Командование оценит их маршевую подготовку.

В мероприятии участвуют более 400 военнослужащих, задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники.
военнослужащие

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