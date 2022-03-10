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На Байкале проходит фестиваль «АрхБухта. Oblivion»

На Байкале проходит фестиваль «АрхБухта. Oblivion»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие посвящено трансформации промплощадки БЦБК

9 марта в Байкальске стартовал XVI всероссийский архитектурный фестиваль «АрхБухта. Oblivion». Мероприятие посвящено трансформации бывшей промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в разрезе организации креативного кластера.

Фестиваль по созданию малых архитектурных форм и арт-объектов ежегодно проводится на побережье Байкала и собирает творческое сообщество со всей страны. В этом году интерес к событию проявили 20 команд, в состав которых вошли 130 студентов, а также практикующие специалисты из архитектурных мастерских и студий дизайна Иркутска, Новосибирска, Самары и Москвы.

По информации главы «Клуба молодых архитекторов» Романа Малиновича, в течение трёх дней команды будут создавать арт-объекты из дерева.

- Изначально фестиваль охватывал только студентов Иркутского политеха. В самом первом мероприятии приняло участие около 50 человек. Со временем география расширилась. Проблематика фестиваля этого года - Oblivion (в переводе с англ. забвение, забытье). Командам предстоит переосмыслить исторический и культурный код города Байкальска. С одной стороны – это место притяжения с большим ресурсным потенциалом, с другой – ощущение полного одиночества, «забытого города» на фоне красивых пейзажей. Участникам необходимо написать своё «сочинение» языком объёмных композиционных приёмов на тему жизни, – прокомментировал Роман Малинович.

Максимально объективно оценить результат творческой работы участников позволят следующие критерии: соответствие теме, польза, прочность, красота и презентация арт-объекта.

Итоги «АрхБухты» подведут 12 марта. Планируется, что некоторые объекты останутся в Байкальске, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Байкал фестиваль архитектура Байкальск

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