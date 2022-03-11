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В районе Бурятии пройдёт конкурс исполнителей эстрадной песни

В районе Бурятии пройдёт конкурс исполнителей эстрадной песни
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие посвящено памяти певца Жаргала Бадмацыренова

20 апреля в Иволгинском районе Бурятии состоится открытый конкурс исполнителей эстрадной песни «Сэдьхэлэйм аялга», посвящённый памяти заслуженного артиста республики Жаргала Бадмацыренова. Мероприятие проведут в районном доме культуры села Иволгинск.

К участию приглашаются любители и профессионалы в номинациях «соло» и «вокальный ансамбль» в возрастной категории от 18 до 44 лет и 45 лет и старше. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 апреля по электронной почте: mirivolgakon@mail.ru. Конкурсная программа участников должна состоять из двух разнохарактерных произведений: песня из репертуара Жаргала Бадмацыренова и эстрадная песня на любом языке.

Конкурс проводится в два тура: в 11:00 состоится отборочный тур, в 17:00 – финал и гала-концерт. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 18+
Иволгинский район вокальный конкурс эстрада концерт конкурс Бурятия

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