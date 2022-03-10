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В Иволгинском дацане прочитают 108 томов учения Будды

В Иволгинском дацане прочитают 108 томов учения Будды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дацане начались молебны, посвящённые большому буддийскому празднику

10, 11 и 12 марта в Иволгинском дацане пройдёт Ганжур хурал.

Ганжур хурал – один из восьми больших буддийских годовых праздников. Во время трёхдневного молебна ламы дацана начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом буддийском каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.

Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания Учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, дает мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких.

Расписание хуралов в дни праздника:

В первый день праздника, четверг, 10 марта ламы Иволгинского дацана начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».

Основным считается второй день праздника – в пятницу, 11 марта ламы продолжат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».

12 марта, в субботу ламы закончат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур», после чего ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды, сообщили в пресс-службе дацана. 
буддизм

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