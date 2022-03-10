В дацане начались молебны, посвящённые большому буддийскому празднику
10, 11 и 12 марта в Иволгинском дацане пройдёт Ганжур хурал.
Ганжур хурал – один из восьми больших буддийских годовых праздников. Во время трёхдневного молебна ламы дацана начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом буддийском каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.
Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания Учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, дает мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких.
Расписание хуралов в дни праздника:
В первый день праздника, четверг, 10 марта ламы Иволгинского дацана начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».
Основным считается второй день праздника – в пятницу, 11 марта ламы продолжат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».
12 марта, в субботу ламы закончат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур», после чего ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды, сообщили в пресс-службе дацана.
В Иволгинском дацане прочитают 108 томов учения Будды
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