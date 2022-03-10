Соревнования проводились в посёлке Селенгинск
6 марта в Кабанском районе Бурятии прошли традиционные межрегиональные соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР, основателя Селенгинской детско-юношеской спортивной школы Константина Белоусова.
В соревнованиях в посёлке Селенгинск приняло участие 70 спортсменов из районов республики и города Улан-Удэ. Мужчины, мужчины-ветераны, старшие юноши соревновались на дистанции 30 км, а женщины, женщины-ветераны, старшие девушки соревновались на дистанции 15 км.
В группе у мужчин первое место занял Коробченко Николай, второе место – Дакич Антон. Оба спортсмена представляли Гусиноозёрск. Третье место у Максимова Максима из Селенгинска.
У старших юношей первое место занял Михаил О., второе место – Павел Ф., третье – Никита К. Среди мужчин-ветеранов победил Сизиков Алексей из Улан-Удэ. Вторым стал Коробченко Николай. Третье место занял Хотяновский Николай из Селенгинска.
Победительницей у женщин стала Ивченко Татьяна, представлявшая Каменск. Второй пришла Нечаева Татьяна из Гусиноозёрска. На третьем месте расположилась Самарцева Анна из Улан-Удэ. У женщин-ветеранов первенствовала Самарцева Анна. Второе место досталось Хабаровой Екатерине, третье – Севериной Татьяне. Обе спортсменки представляли Селенгинск. В группе девушек первой стала Татьяна И., на втором месте – Лиза П., на третьем – Таня Г. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Бурятии прошли традиционные лыжные гонки
Общество, Фото:
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