С днём рождения поздравили жительницу Кабанского района
5 марта исполнилось 103 года жительнице посёлка Каменск Кабанского района Бурятии, участнице трудового фронта и ветерану труда Екатерине Фёдоровне Жучковой. Именинницу торжественно поздравили представители районной и поселковой администрации, отдела социальной защиты населения, а также председатели районного и поселенческого совета ветеранов.
Ветерану преподнесли букет цветов и подарки, поздравив с днём рождения. Екатерине Фёдоровне пожелали здоровья, благополучия и всего самого наилучшего, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Бурятии долгожительнице исполнилось 103 года
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