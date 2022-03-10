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В Бурятии долгожительнице исполнилось 103 года

В Бурятии долгожительнице исполнилось 103 года
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
С днём рождения поздравили жительницу Кабанского района

5 марта исполнилось 103 года жительнице посёлка Каменск Кабанского района Бурятии, участнице трудового фронта и ветерану труда Екатерине Фёдоровне Жучковой. Именинницу торжественно поздравили представители районной и поселковой администрации, отдела социальной защиты населения, а также председатели районного и поселенческого совета ветеранов.

Ветерану преподнесли букет цветов и подарки, поздравив с днём рождения. Екатерине Фёдоровне пожелали здоровья, благополучия и всего самого наилучшего, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Бурятия долгожитель Кабанский район ветераны труда

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