В Бурятии долгожительнице исполнилось 103 года

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кабанского района

С днём рождения поздравили жительницу Кабанского района



5 марта исполнилось 103 года жительнице посёлка Каменск Кабанского района Бурятии, участнице трудового фронта и ветерану труда Екатерине Фёдоровне Жучковой. Именинницу торжественно поздравили представители районной и поселковой администрации, отдела социальной защиты населения, а также председатели районного и поселенческого совета ветеранов.



Ветерану преподнесли букет цветов и подарки, поздравив с днём рождения. Екатерине Фёдоровне пожелали здоровья, благополучия и всего самого наилучшего, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

