В том числе пассажиры жалуются на переполненные автобусы
С начала года в министерство транспорта Бурятии поступило 23 жалобы на работу межмуниципальных маршрутов. Чаще всего пассажиры жаловались на нарушение расписания или схемы движения маршрута, на переполненность автобусов в часы пик.
- По фактам, указанным в обращениях, министерство проводит проверки либо переадресовывает их в уполномоченные органы – Ространснадзор, управление ГИБДД МВД по Бурятии. Так, на одном из межмуниципальных маршрутов перевозчик не соблюдал интервал движения и правила перевозки пассажиров. В части несоблюдения расписания минтранс Бурятии выдал предписание об устранении нарушения. В части несоблюдения правил перевозки пассажиров сотрудники ГИБДД составили протокол об административном нарушении, - сообщили в пресс-службе минтранса.
Письменное обращение можно отправить на официальный сайт министерства по адресу info@mtrans.govrb.ru. Ответ будет направлен на адрес, указанный в письме.
Кроме того, задать вопрос, уточнить информацию можно по телефону 44-53-06 (отдел автомобильного и железнодорожного транспорта минтранса Бурятии) с 8.30 до 17.30 (обед с 12.00 до 13.00).
Всего в Бурятии организовано 94 межмуниципальных маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа.
Жители Бурятии активно жалуются на маршрутки
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