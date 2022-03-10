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В Бурятии «Почта России» принимает на работу беженцев

В Бурятии «Почта России» принимает на работу беженцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они могут устроиться на работу оператором связи, почтальоном

Программа «Почты России» по трудоустройству людей со статусом беженцев теперь действует во всех регионах страны. По ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также на другие вакансии, которые открыты в конкретном регионе страны, сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Республики Бурятия.

Для оформления на работу им понадобится только удостоверение беженца. Трудиться они могут по срочному или бессрочному трудовому договору.

Узнать о возможностях трудоустройства можно через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центрах занятости региона своего пребывания.

Справка:

В состав управления федеральной почтовой связи Бурятии входят 7 почтамтов, автобаза и магистрально-сортировочный центр. Услуги почтовой связи предоставляют 291 почтовое отделение - 57 городских, 193 – сельских, 31 – передвижное, 10 пунктов почтовой связи. Протяженность 414 почтовых маршрутов составляет 89 599 км. Автопарк насчитывает 143 автомобилей. Один из самых больших трудовых коллективов в регионе – около 2300 почтовых работников.
Почта России

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