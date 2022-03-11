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В Усть-Ордынском округе состоится всероссийский турнир по вольной борьбе

В Усть-Ордынском округе состоится всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в Осинском районе

С 18 по 20 марта в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится традиционный XXXVIII всероссийский турнир по вольной борьбе на призы мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров СССР и России братьев Махутовых. Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Баатар» имени Г.Н. Богданова в селе Оса.

К участию в соревнованиях допускаются юноши 2005 г.р. и младше в весовых категориях: 35 кг, 38 кг, 41 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65кг; а также девушки 2006 г.р. и младше в весовых категориях: 40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг.

18 марта состоятся работа мандатной комиссии, заседание судейской коллегии и представителей команд, жеребьёвка и взвешивание во всех весовых категориях. 19 марта в 10:00 соревнования начнутся с квалификационных и отборочных встреч. В 12:30 пройдёт церемония открытия. В 19:00 запланировано начало полуфиналов, в 20:00 – утешительных встреч, в 20:30 – финалов. Награждение победителей и призёров проведут с 21:30. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

Возрастное ограничение 6+
Усть-Ордынский Бурятский округ вольная борьба спорт женская борьба всероссийские соревнования

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