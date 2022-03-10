Главным призом станет полмиллиона рублей
Фестиваль по разбиванию хребтовой кости «Алтан Мундарга» пройдёт без зрителей. Напомним, что он состоится 12 и 13 марта в Улан-Удэ. Будет организована бесплатная онлайн-трансляция.
В фестивале могут принять участие команды из 10 человек от регионов РФ, районов Бурятии, зарубежных государств, землячеств, общественных организаций, коммерческих организаций, студенческих самоуправлений, частных лиц. Соревнования пройдут в возрастных группах у мужчин: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 26-31 год, 32-37 лет, 38-43 лет, 44-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. У женщин: от 14 до 30 лет, от 31 года и старше (личное первенство).
Абсолютный победитель у мужчин награждается главным призом – 500 тысяч рублей Абсолютный победитель среди женщин награждается главным призом – 50 тысяч рублей. Победители в возрастных группах получат: 1 место – 20 тысяч рублей, 2 место – 15 тысяч рублей, 3 место – 10 тысяч рублей. В общекомандном зачёте команды награждаются: 1 место – 100 тысяч рублей, 2 место – 70 тысяч рублей, 3 место – 50 тысяч рублей.
Также победителям в возрастных группах на будут вручены доспехи воинов, изготовленные по специальному заказу в Монголии. Кроме этого, им будут присвоены звания: «Мянгат» - победитель свыше 1000 воинов, «Зуут» - победитель от 100 до 999 воинов, «Аравт» - победитель от 10 до 100 воинов. В прошлый раз абсолютному чемпиону «Алтан Мундарга 2020» Жалсыпу Манзарову было присвоено звание «Зуут», так как он стал лучшим костоломом среди 546 «воинов».
Открытие соревнований состоится 12 марта в 13:00 в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ, сообщает федерация национальной игры «Сээр хухалха».
Возрастное ограничение 6+
Фестиваль «Алтан Мундарга» пройдёт без зрителей
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