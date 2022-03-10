Перечень дорог перечислен в соответствующем приказе Минтранса РБ
С 15 апреля по 14 мая временное ограничение движения транспортных средств с временным установлением предельно допустимых нагрузок на оси или группу осей (тележку) вводится в южных районах Бурятии: Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский районы. Это касается транспортных средств с грузом и без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения.
С 25 апреля по 24 мая временное ограничение движения транспортных средств с временным установлением предельно допустимых нагрузок на оси или группу осей вводится в северных районах республики: Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Курумканский, Муйский, Окинский и Северо-Байкальский районы.
С 1 июня по 31 августа вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с асфальтобетонным покрытием, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по Цельсию. Об этом говорится в приказе Минтранса РБ №12 от 14 февраля.
В районах Бурятии введут ограничения движения транспорта
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