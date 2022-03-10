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В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти писателя Сергея Цырендоржиева

В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти писателя Сергея Цырендоржиева
Общество,  Фото:nbrb.ru
В вечере памяти писателя примут участие писатели, поэты, литературоведы, школьники, студенты, друзья и родственники

17 марта Национальной библиотеке состоится литературно-музыкальный вечер (0+), посвящённый памяти народного поэта Бурятии, прозаика, журналиста, переводчика, классика бурятской литературы Сергея Цырендоржиева. В этом году отмечается 85 лет со дня его рождения. Начало мероприятия в 15 часов.

Сергей Цырендоржиев — член Союза писателей и Союза журналистов СССР, лауреат Государственной премии Бурятии, заслуженный работник культуры Бурятии и России. В течение многих лет Цырендоржиев был главным редактором журнала «Байкал», а также работал заместителем редактора газет «Молодёжь Бурятии» и «Буряад үнэн».

В вечере памяти писателя примут участие писатели, поэты, литературоведы, журналисты, артисты, члены Союза писателей Бурятии, школьники, студенты, друзья, родственники и земляки.

Справка: 

Сергей Сультимович родился 28 февраля 1937 года в селе Еравнинском районе. Окончил Сосновоозерскую среднюю школу (1954), историко-филологический факультет Бурятского государственного педагогического института (1960), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1970).

Работал учителем в Зун-Ульдургинской, Гундинской, Исингской школах, инспектором Еравнинского районного отдела народного образования, заведующим отделом писем районной газеты «Еравнинская правда», собственным корреспондентом газеты «Буряад үнэн», заместителем редактора газет «Молодёжь Бурятии», «Буряад үнэн», инструктором отдела пропаганды и агитации Бурятского обкома КПСС, главным редактором журнала «Байкал».

Работая в течение 25 лет главным редактором журнала «Байкал», Сергей Цырендоржиев способствовал публикации на его страницах многочисленных произведений бурятской прозы и поэзии.

Неоднократно избирался делегатом всероссийских, всесоюзных съездов писателей. Был членом правления Союза писателей РСФСР (1980-1995), секретарем Союза писателей РСФСР (1990-1995). В 1978 году награждён золотой медалью имени Гагарина международной федерации авиации и космонавтики СССР. В 1984 году стал лауреатом еженедельника «Литературная Россия» за рассказ «Янгар», в 1981 году за книгу «Устремлённость» удостоен Государственной премии Бурятии в области литературы и искусства.

Первый рассказ, написанный на родном языке «Всему своё время», был опубликован в 1958 г. в газете «Буряад үнэн». Художественные произведения и очерки печатались в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Байгал», «Байкал», «Вершины», «Морин хуур», «Цог» (Огонёк) (Монголия). Широкий отклик получил сборник рассказов «Хүлгөөтэ һүни» (тревожная ночь), вышедший в 1972 году. В разные годы опубликованы сборники рассказов и повестей: «Два встречных огня» (1973), «Үүрэй солбоной гоё гээшэ» (Где ты, моя утренняя звезда?) (1975), «Дуунай шэди» (Волшебство песни) (1977), «Мүнхэ эрьесэ» (Вечный круговорот) (1980), «Баяртай, тохорюун шубууд!» (До свидания, журавли!) (1985), «Бусалга» (Возвращение) (1996). Произведения С. Цырендоржиева переведены на русский язык В. Штеренбергом, Т. Ошаниной, В. Митыповым, В. Корнаковым, Ю. Шестаковой — «Два встречных огня» (1973, 1976, 1984), «Устремленность» (1979), «Поклон старикам» (1983).

Сергей Цырендоржиев занимался переводами на бурятский язык произведений писателей Исая Калашникова, Владимира Корнакова, Юлиана Семенова.

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