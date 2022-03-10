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Пешеходную улицу Улан-Удэ делают менее травмоопасной
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
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Сотрудники комбината по благоустройству Улан-Удэ оперативно выехали на пешеходную улицу Ленина, где образовалось большое скопление растаявшего снега. На месте работали 11 уборщиков территорий. Они вручную ликвидировали растаявший снег, направив его в ливневые канализации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работники комбината уже очищали участок от снега в начале марта, до наступления плюсовых температур. Однако сейчас здесь образовались лужи, которые ближе к вечеру замерзают и превращаются в лёд. «Причиной послужила несвоевременная очистка крыш от снега собственниками зданий», - прокомментировали в администрации города.



По правилам благоустройства Улан-Удэ, собственники зданий отвечают за содержание прилегающих территорий и за своевременную очистку крыш от снега. Несвоевременная очистка крыш влечёт административную ответственность и штраф: на граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 15 до 25 тысяч, юридические лица – от 60 до 110 тысяч.

уборка снега

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