В Бурятии стартовал детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»

Работы принимаются по 10 апреля



В Бурятии проводится ежегодный детский конкурс «Защитим лес от пожаров!». Участие в могут принять учащиеся образовательных учреждений, коллективы школьных лесничеств, а также их руководители.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- листовки «Не навреди!»,

- макеты баннеров «Берегите лёгкие планеты!»,

- рисунки «Сбережём лес!»,

- фотогалерея «Лес полон жизни и красоты»,

- лучший проект «Защищать - важнее всех глаголов!».



Работы принимаются до 10 апреля включительно. Их необходимо направлять в ресурсный эколого-биологический центр учащихся по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19б.



Более подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте республиканского агентства лесного хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 6+

