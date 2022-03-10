Работы принимаются по 10 апреля
В Бурятии проводится ежегодный детский конкурс «Защитим лес от пожаров!». Участие в могут принять учащиеся образовательных учреждений, коллективы школьных лесничеств, а также их руководители.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- листовки «Не навреди!»,
- макеты баннеров «Берегите лёгкие планеты!»,
- рисунки «Сбережём лес!»,
- фотогалерея «Лес полон жизни и красоты»,
- лучший проект «Защищать - важнее всех глаголов!».
Работы принимаются до 10 апреля включительно. Их необходимо направлять в ресурсный эколого-биологический центр учащихся по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19б.
Более подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте республиканского агентства лесного хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»
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