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В Бурятии стартовал детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»

В Бурятии стартовал детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы принимаются по 10 апреля

В Бурятии проводится ежегодный детский конкурс «Защитим лес от пожаров!». Участие в могут принять учащиеся образовательных учреждений, коллективы школьных лесничеств, а также их руководители.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- листовки «Не навреди!»,
- макеты баннеров «Берегите лёгкие планеты!»,
- рисунки «Сбережём лес!»,
- фотогалерея «Лес полон жизни и красоты»,
- лучший проект «Защищать - важнее всех глаголов!».

Работы принимаются до 10 апреля включительно. Их необходимо направлять в ресурсный эколого-биологический центр учащихся по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19б.

Более подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте республиканского агентства лесного хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 6+
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