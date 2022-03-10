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Автоблогер Давидыч не нашёл в Улан-Удэ «нормальную» машину

Автоблогер Давидыч не нашёл в Улан-Удэ «нормальную» машину
Общество,  Фото:eric_davidich
Блогер отправился на «Байкальскую милю» на «КИА Рио»

Популярный блогер Эрик Давидович (Давидыч) приехал в Бурятию. Здесь он планирует снять документальный фильм про фестиваль скорости «Байкальская миля» (6+). Как сообщал «Байкал-Daily», мероприятие состоится уже в эти выходные в селе Максимиха Баргузинского района.

С первых минут пребывания в республике Давидыч счёл местные пейзажи унылыми.

- Прилетел в Улан-Удэ, смотрю на местные пейзажи и понимаю, как скоро мы будем жить… Да… - сказал блогер.

Ещё перед тем, как отправиться в дорогу, он просил подписчиков из Улан-Удэ помочь с арендой автомобиля. Ему нужна была «нормальная, более-менее машина». По приезде ему предоставили автомобиль «КИА Рио», который он также раскритиковал.

- Вот, к машине нормальной привыкаю. «КИА Рио» - «очень хорошая» машина, - саркастично продолжил Эрик Давидович.

Видео блогера продублировали в местном паблике ves_ulan_ude_. Здесь подписчики остро восприняли слова Эрика Давидовича. Большинство из них негативно отнеслись к этому и предложили отправиться назад в столицу России: «Красную дорожку стелили!?», «Пока москвичи не наехали сюда, мы жили прекрасно», «Езжай в свою Москву, и снимай про свою «Милю». А приехал в гости, так и не выеживайся. Так-то мы люди гостеприимные», «А как мы живём? Что за намёк? У нас все нормально, город красивый, Республика достойная ! Что не так-то.....?», «Нечего ездить тут всяким и трогать наш Байкал», «Новая «Кио Рио» не машина уже», «Надо было его на маршрутку посадить», «Привыкай, Эрик, привыкай. Так живёт вся Россия за МКАДом».

Отметим, автоблогер уже бывал в Улан-Удэ летом в 2019 году. Тогда он даже встретился с местными жителями – своими подписчиками. Высказываний в адрес облика города не было. 

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