Ушёл из жизни председатель Общественной палаты Улан-Удэ

Владимир Сажин скончался на 68 году жизни



Ушёл из жизни председатель Общественной палаты Улан-Удэ, бывший депутат горсовета (четвёртого созыва – 2009-2014 г) Сажин Владимир Павлович. Об этом сегодня сообщила пресс-служба горсовета.



- Мэр, Улан-Удэнский городской совет депутатов и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины председателя Общественной палаты Улан-Удэ, депутата IV созыва городского совета депутатов Сажина Владимира Павловича, - говорится в сообщении.



Владимир Сажин родился в 1954 году в селе Кырен Тункинского района. Окончил Бурятский государственный педагогический институт по специальности «история и обществоведение». Начинал трудовую деятельность учителем в школе. Затем руководил несколькими коммерческими компаниями. В 2009 году был избран улан-удэнским депутатом по партийному списку КПРФ.



В последние годы возглавлял Общественную палату Улан-Удэ. Она появилась в конце 2019 года, будучи преобразованной из Общественного совета.



Состав Общественной палаты Улан-Удэ обновляется каждые три года. В неё входит 21 человек. Члены общественной организации работают в составе рабочих групп по различным направлениям: по строительству многоквартирных домов, по контролю за качеством теплоснабжения, ремонту дорог, озеленению и т.д. Владимир Сажин как председатель участвовал во всех планёрных совещаниях администрации города.



