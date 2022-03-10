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Иркутск примет кубок России по конькобежному спорту

Иркутск примет кубок России по конькобежному спорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования стартуют 11 марта

Иркутск в марте примет два всероссийских старта по конькобежному спорту. С 11 по 13 марта в ледовом дворце «Байкал» пройдёт кубок России по отдельным дистанциям. А с 19 по 20 марта здесь же состоится чемпионат России по многоборьям.

Планируется, что в кубке России и чемпионате страны примут участие сильнейшие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Омской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Костромской областей и других субъектов РФ.

Среди женщин кубок России будет проводиться на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 метров и масс-старт. Для мужчин предусмотрены дистанции 500, 1000, 1500, 5000 метров и масс-старт.

От Иркутской области в турнире планирует принять участие воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия», мастер спорта России Дарья Филиппова. Её тренером является заслуженный тренер России Сергей Слоев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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конькобежный спорт Кубок России спорт Иркутск

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