В школе на севере Бурятии нашли куриные яйца без документов

Возбуждено административное дело



В феврале во время проверки в Усть-Муйской средней общеобразовательной школе в Муйском районе Бурятии государственный инспектор управления Россельхознадзора выявил нарушение.



- В морозильных камерах складского помещения столовой установлен факт хранения с целью переработки продукции без ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет установить качество и безопасность продукции: яйца куриные пищевые в количестве 15 штук, производитель ООО «Налобинская птицефабрика» из Красноярскго края, - сообщили в пресс-службе управления.



Возбуждено административное дело.

