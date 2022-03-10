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В школе на севере Бурятии нашли куриные яйца без документов

В школе на севере Бурятии нашли куриные яйца без документов
Общество,  Фото:pexels.com
Возбуждено административное дело

В феврале во время проверки в Усть-Муйской средней общеобразовательной школе в Муйском районе Бурятии государственный инспектор управления Россельхознадзора выявил нарушение.

- В морозильных камерах складского помещения столовой установлен факт хранения с целью переработки продукции без ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет установить качество и безопасность продукции: яйца куриные пищевые в количестве 15 штук, производитель ООО «Налобинская птицефабрика» из Красноярскго края, - сообщили в пресс-службе управления.

Возбуждено административное дело. 
Россельхознадзор

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